''ERKAN ŞEN''DEN YAZA DAMGA VURACAK PROJE!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Uzun yıllardır Türkiye ve yurtdışında parti, konser, organizasyon ve festival gibi etkinliklerde büyük kitlelere hitap ederek iddialı sahne performanslarıyla adından sıklıkla söz ettiren başarılı prodüktör ''Erkan Şen''; yepyeni bir projeyle çok yakında yaza damgasını vuracak.

''Erkan Şen''; 5 single, 3 film müziğinin altına imzasını atmakla birlikte aynı zamanda ''Beyond Recordings'' müzik yapım şirketinin de kurucusu olarak başarılı projeleri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

'Sadece müzik yapmıyorum aynı zamanda sahneye büyük ilgi gösteriyorum. İşin içine biraz şov katıyorum sade ve sıradanlık hiç bana göre değil, insanların ruh hallerine göre çalmayı tercih ediyorum. Güzel bir sinerji yakaladığım için diğerlerinden beni ayıran özelliğim diyebilirim' sözleriyle duygularını dile getiren ''Erkan Şen'' yakın bir tarihte yayınlayacağı projesi için de saçlarını beyaza boyatarak fark yarattı.

''Erkan Şen'' yabancı bir sürpriz sanatçıyla gerçekleştirdiği elektronik dans müziği projesini çok yakında

''Beyond Recordings'' etiketiyle yayınlayacak!