Emre 'Deniz Feneri' şarkısı ile dijital platformda yerini aldı

MANİSA

HASRET D. DELİER

Deniz Feneri şarkısı farklı soundu ile dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Müzik çalışmalarına genç yaşlarda başlayan Emre, şarkı yazarlığına başladığında henüz 19 yaşındaydı. Biriktirdiği şarkılarını son 3 senedir profesyonel stüdyo kayıtları ve ev kayıtlarıyla dinleyenleriyle paylaşıyor. Kendini daha çok şarkı yazarı olarak tanımlayan sanatçı, şarkı sözlerindeki hikayeler ve farklı müzik tarzı ile kaliteli ve kalıcı şarkılar yapmayı hedefliyor.

Son olarak çıkardığı Deniz Feneri şarkısının ilk bestelediği şarkı olmasının kendisi için ayrı bir önemi var. Söz ve müziği Emre Güler'e ait olan şarkının düzenlemesi usta sanatçı Yaşar Taner'e ait. Şarkının Animasyon-çizgi formunda kurgulanmış klibini YouTube'da 2645 Records kanalında izleyebilirsiniz.

Emre Güler, Gazeteci Hasret Dilek Delier'e, 'Deniz Feneri' adlı şarkısı için hissettiği duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti :

"İlk bestem olması mıdır ya da deniz fenerlerine olan tutkumdan mıdır önemini bilmiyorum ama beni tanıyan herkesin bu şarkıyı bir zaman bir yerlerde duyduğuna eminim.. Yıllar sonra stüdyo kaydı ile yeni bir heyecan verdi bana" dedi.

Emre Güler Kimdir?

Almanya’nın Heidenheim şehrinde doğan Emre Güler, eğitim hayatına doğduğu ülke Almanya’da başladı. Üniversite için Trabzon’a geldi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisi bölümünde eğitimine devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı fakat müziğe olan tutkusu hiç bitmedi.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başlayan Güler, 20 yaşında iken söz ve müzik yapmaya başladı. Mızıka ve gitar çalan müzisyen bu yeteneklerini 60 ve 70’ler İngiliz ve Amerikalı müzik gruplarına borçlu olduğunu dile getirmektedir.

Haber - Hasret Dilek Delier