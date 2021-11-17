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EMRE BERKÜN’DEN YOLCULUK 

Emre Berkün, söz ve müziği kendisine ait olan "Yolculuk" şarkısını yayınladı

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:18
9 Okunma
EMRE BERKÜN’DEN YOLCULUK 

NEDRET HOTUN

BURSA

Hepimizin hayatı boyunca yaşadığı duyguları sürekli bir döngü içinde ifade eden Berkün,  her kaybettiğimizde dibe vurduğumuzu ve yolculuğumuza yeniden başladığımızı bir anlatı diliyle anlatıyor. Bragi Productions etiketiyle yayınlanan Yolculuk şarkısının kapak fotoğrafı ise Ukraynalı Fotoğraf sanatçısı Eugene Chystiakov’ a ait. 

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Müzik bölümü mezunu olan Emre Berkün aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu. 2011 yılında çıkardığı "Yeniden Doğuş" isimli albümü sonrası uzun süren bir sessizliğin ardından geçtiğimiz yıl Eylül ayında  "Dipsiz Kuyu" isimli çalışmasını sevenleriyle buluşturan Emre Berkün, Ocak 2021 tarihinde "Hayatların İçinde" ve Mart 2021’de ise "İzi Kaldı-Akustik" ile karşımıza çıktı. 

Önce Vatan Gazetesi

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