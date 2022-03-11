Ekrem Aliyaşar “Bir Dilek” Video Klibi Yayında

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasının yeni seslerinden Ekrem Aliyaşar,bu kez dinleyicilerin karşısına “ Bir Dilek “ single’ıyla çıktı. Şarkının Umut Kumral Devecioğlu yönetmenliğinde çekilen video klibi de NetD Müzik’te müzikseverlerle buluştu. Dinleyicilerin yorum ve beğeni yağdırdığı klip çok kısa süre içersinde bir milyon izlenme barajına ulaştı.

Müzikseverlerin bu ilgisinin yeni şarkıları için kendisini motive ettiğini belirten Ekrem Aliyaşar yeni hit olmaya aday parçaları için kolları sıvadı. Ekrem bu başarının sırrını şöyle açıkladı. Makedonya’da Türk olmadığı için istediğim geri dönüşleri alamadım. Küçük yaşlardan beri Türkiye’de güçlü bir pordüksiyonla şarkı söyleme hayalim vardı. Prodüksiyon aramaya başladım. Bazıları görmezden geldiler. Sonunda Cem Başaran Aksan ile tanıştım ve bana Too Production kapılarını açtı. Hayal ettiğim desteği aldım. Cem abi beni Türkiye’ye davet etti.

İki şarkılık bir sözleşme imzaladık. İlk şarkı kaydını 2 Şubat’ta aldık. Klibi aynı hafta çektik. Sofa Sanat ailesinden de yönetmenim Umut Kumral Devecioğlu klibimi çekti. Ayrıca söz ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu’na aittir.

Şarkıda özlem, hasret, çaresizlik ve aşktan bahsediliyor. Bu sözleri ve bu şarkıyı seslendirdiğim için ayrı mutluyum. Kayıt aldığımız şarkılarda emeği geçen ve bana her konuda yardımcı olan abilerim, ablalarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.