Edis’in Yeni Şarkıyla Özel Gecesi

İSTANBUL- Mastercard’ın “Toplu Ulaşımda Temassız Mastercard” projesi ile artık şehir içi yolculuklarda ödemeler, temassız özellikli Mastercard banka ve kredi kartları ile yapılabiliyor. Marka, bu yepyeni uygulamanın duyurusu için Edis ile bir araya geldi. Proje için stüdyoya giren Edis, bir yolculuk şarkısı yaptı. “Paha Biçilemez Bir Şey Başlat” isimli şarkının klibi, hareket halindeki bir otobüste yolcular arasında geçiyor.

Klip ve şarkı önceki gün Soho House İstanbul’da düzenlenen bir parti ile ilk kez dinleyicilerle buluştu. Partiye aralarında Ayşegül Dinçkök, Ayşe Sarıoğlu, Jülide Ateş, Şahika Ercümen, Koray Erkaya, Nazlı Mengi, Nil Ninat, Simay Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu birçok davetli katıldı.

Sürprizlerle Dolu Sıra Dışı Bir Klip

Hareket halindeki bir otobüste geçen ve tamamen şarkının akışına göre kurgulanıp, canlı deneyimle çekilen klip alışılmışın oldukça dışında.

Edis’in Temassız Mastercard’ını okutmasıyla başlayan klipte sıradan bir otobüs, bir video klip setine dönüşüyor. Henüz Edis’in otobüse binmesinin şokunu atlatamayan yolcular, şarkı, dans koreografileri ve otobüs içerisine önceden yerleştirilmiş ışıkların devreye girmesiyle kendilerini giderek artan bir sürprizin içinde buluyorlar.

“Dikkat Dikkat! Bugün Otobüste Karşınıza Çıkabilirim”

Projenin teaser’ı Edis’in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, bir belediye otobüsünde çektiği selfie ve yazdığı bu cümle ile yapıldı. 7.000’den fazla yorum alan bu paylaşımla büyük merak uyandıran Edis dediğini yaptı ve otobüste karşımıza çıktı.

HABER: ELİF GÜNAY