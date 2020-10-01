DOĞA VE İNSANA DAİR SIRA DIŞI FİLM ‘KOVAN’ VİZYONDA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Meryem Uzerli’nin çocukken gittiği Almanya’dan hasta olan annesi için Artvin’deki köyüne dönen ‘Ayşe’yi oynadığı ‘Kovan’ filmi vizyona girdi. Eylem Kaftan’ın yönettiği Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesi veren gurbetçi bir kadının hikayesinin anlatıldığı Kovan filmi, uluslararası birçok festivalden ödülle döndü. Film Türkiye genelinde 65 salonda gösterime sunuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelenmek zorunda kalan ‘Kovan’ yeni normalin başlamasından sonra kapılarını açan sinemalarda vizyona giren ilk popüler yerli film oldu. Meryem Uzerli’nin ‘Kovan’ filminin sinemalardaki gişesi şimdiden merak konusu iken gişeden elde edilen gelirin AHBAP’a bağışlanacağı duyuruldu.