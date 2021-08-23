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DOĞA İLE BAŞBAŞA KONSER…

DOLUNAY ALTINDA MFÖ KONSERİ…

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:42
11 Okunma
DOĞA İLE BAŞBAŞA KONSER…

BURHAN AKDAĞ

Bu yaz “Yeni Bir Yaşam” YBY ile oldukça renkli geçiyor İstanbul'un ilk açık hava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor.

20.000 m2'ye yayılan yemyeşil bir alanda dolunay ve yıldızların altında gerçekleşen konserlerde MFÖ binlerce hayranına keyifli saatler yaşattı 

MFÖ en sevilen şarkıları ile unutulmaz bir dolunay gecesi yaşayan İstanbul’lular grubun eşsiz sahne performansı ile eğlendi. 53 yıldır müzik yapan Mazhar, Fuat ve Özkan İstanbul’da böyle bir konser alanının bulunmasından çok mutlu olduklarını belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MFÖKonserDOĞA İLE BAŞBAŞADolunayBurhan Akdağ
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