DOBRA BİR ASSOLİST, SEVDA GİRAY

Atarlı, deli dolu ama muhteşem bir yüreğe sahip Sevda Giray. Haksızlığa hiç gelemez, çat çat söyler yüzüne. Söylerken üzülür ama doğasında var, illa ki hatanı yüzüne söyleyecek. Öyle bir kadın yani, dobra.



Konuşmalarında gayet haklı konulara değindiği ve bunu içinde yapmacıklık olmadan doğal bir tepki olarak ortaya koyduğu için de çektigi YouTube videoları ilgi ile takip ediyor. Seren Serengil, Deniz Akkaya farketmiyor, ağzına geleni sayıyor milletle mahkemelik olmak pahasına.



Değer mi diyorum, "Değer" diyor. "Bu camiada herkes susuyor, çamur kendine sıçramasın diye korkuyor, kenardan izliyor. Bunlar da meydanı boş bulmuşlar, at koşturuyorlar. Ben Doğrucu Mahmut'um. Bir yerde haksızlık varsa mazlumun yanında olurum. Benim

Kimseye bir garezim, özel bir kinim yok. Yarın Seren Serengil ve Deniz Akkaya haksızlığa uğrasa onları da savunurum" diyor. "Sen sus, ben susayım, millet ağzı bir karış açık, aval aval izlesin bunları. Nereye kadar" diye de ekliyor.



Sevda Giray uzun yıllar müzik piyasasında muhteşem sesi ile zaten herkesin gönlünde yer edinmiş bir assolist. Dijital dünyaya da ayak uydurdu ve YouTube kanalından yayınladığı videolarla çok daha geniş kitlelere ulaştı.



Aynı zamanda müthiş bir hayvan sevgisi ile dolu olan Sevda Giray, tutkulu bir hayvan hakları savunucusu.



Yardımseverdir, vicdanlıdır. El altından kaç tane çocuk okuttuğunu, kaç evin eksiğini, erzağını tamamladığını pek kimse bilmez. Gösteriş sevmez çünkü. Başkaları gibi yardım ettiğini reklam etmez.



Tabii tüm bunlarla meşgul olurken sanatını da ihmal etmiyor Sevda Giray. Feraset isimli yeni

Şarkısı ile tekrar sevenleri ile buluştu. Çok farklı bir şarkı Feraset, kesinlikle dinlemelisiniz. Klip te bir o kadar keyifli olmuş. Sesi ve zarafeti ile Sevda Giray tek başına yetiyor zaten.



Söz: Cengiz Atabay, Müzik: Kenan Özer, Aranje: Kenan Özer, Mix-Mastering: Özgür Yurtoğlu, Klip Yönetmeni: İmre Haydaroğlu, Prodüktör: Cengiz Atabay imzalı şarkı Cafer Özdemir ve Didar Düzdaş yapımcılığında Özdemir Müzik etiketi ile yayınlandı.



Yeni şarkısı ile birlikte konser ve sahne yoğunluğu artan Sevda Giray'ı mutlaka sahnede de izlemenizi tavsiye ediyorum.