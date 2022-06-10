DİVA ANKARA'YA GELİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Ankara'da güzellik salonu açılışına katılıyor.

Ankara'nın en yeni nesil güzellik merkezlerinden biri Jalis Beauty Bar, 12 Haziran Pazar günü Bülent Ersoy'un katılımı ile birlikte açılıyor. Son teknoloji cihazları ile alanında uzman ekibiyle cilt bakımından epilasyona, kalıcı makyajdan bölgesel incelmeye kadar hizmet verecek olan Jalis Beauty Bar'ın açılışına tüm Ankara halkı davetli.

Bülent Ersoy, 11 Haziran'daki İzmir konserinin hemen ardından Ankara'ya hareket ederek merkezin açılışına katılacak.