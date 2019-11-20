YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Szutest firması aylık sanat ve sanatcıya katkı anlamında, kendi çalışanlarına ve iş ortaklarını sanatçılarla buluştuma etkinliği adı altında, keyifli bir tiyatro akşamı gerçekleştirildi. Nedim Aka tarafından organize edilen oyun öncesinde gelen konuklara bir koktey karşılaması sunuldu. Mustafa Safet Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte, usta oyuncu Betül Arın kendisinin yazıp derlediği ve oynadığı tek kişilik iki perde ‘Dışarda Hiç Bir Şey Var’ adlı oyun seyirciden oldukça beğeni aldı. Oyun sonunda fuaye alanına gelen Betül Arım kendisini bekleyen bütün izleyicileri ile tek tek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.