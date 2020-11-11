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DİANA’NIN HAYATI  BELGESEL OLUYOR

Prenses Diana'nın hayatı bir kez daha belgesel oluyor. Bu kez Oscar ve Emmy ödüllü film yapımcıları Simon ve Jonathan Chinn'in hazırlayacağı belgesel hem TV'de hem de sinema salonlarında gösterilecek.

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:02
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DİANA’NIN HAYATI  BELGESEL OLUYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Oscar ve Emmy ödüllü film yapımcıları Simon ve Jonathan Chinn tarafından yönetilen prodüksiyon ekibi Altitude ve Lightbox, Prenses Diana belgeseli için bir araya geliyor ve yapımın salonlarda da gösterime gireceğini duyurdular. Beyazperde'nin haberine göre, Diana adlı belgesel, 1997'de Paris'te ölen prensesin hikayesini anlatmak için Ed Perkins'in (Tell Me Who I Am) yönettiği binlerce saatlik haber raporlarından, daha önce görülmemiş görüntülerden ve fotoğraflardan yararlanacak.

2022 yazında, Prenses Diana’nın tahtın varisi Prens Charles’tan ayrılmasının ardından bir trafik kazasında ölümünün 25. yıldönümü olacak. HBO ve Sky belgeselin sırasıyla ABD ve İngiltere'de TV haklarını aldı ve salon gösterimlerinden sonra yayınlayacak. Amy ve Louis Theroux’un My Scientology Movie gibi filmlerin arkasındaki İngiltere distribütörü olan Altitude, küresel satışları yönetiyor ve yapımı İngiltere ve İrlanda’da teatral olarak piyasaya sürecek. 

BELSEGEL TÜRKİYE'DE DE GÖSTERİME GİRECEK

Beneluxe (Piece of Magic), Almanya ve Avusturya (Studio Hamburg), İtalya (I Wonder Pictures), Portekiz (NOS Lusomundo Audiovisuais), İsviçre (Ascot Elite), Çek Cumhuriyeti (AQS), Japonya (Tohokushinsha) Avustralya ve Yeni Zelanda (Madman), Orta Doğu (Phars) ve Türkiye (Filmarti) için ön satışlar şimdiden yapıldı ve belgesel ülkemizde de gösterime girecek.

Perkins, "Birçok kez anlatılan bir hikayeyi anlatıyor olsak da amacımız onu ​​modern bir izleyici kitlesi için yeniden sunmak ve her zamanki kadar yeni hissettirmek. Yalnızca arşiv yaklaşımını benimseme fikri, izleyicileri sanki o an anlatılıyormuş gibi hikayenin içine çekmemizi sağlayacak. Diana'nın hayatının bu versiyonunu daha önce yapılandan daha duygusal ve aracısız bir şekilde izleyicilere sunmak istiyoruz ve bunu yeniden analiz etmek ya da başka bir geriye dönük yorum sunmak yerine izleyicileri kendi anılarına götürmeyi tercih ettik" ifadelerini kullandı.

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DianaBelgeselNEDRET HOTUNönce Vatan
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