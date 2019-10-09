DERYA ŞEN OYUNCU ATÖLYESİ AÇILDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Televizyon dizi film ve beyaz perdenin güzel oyuncusu Derya Şen Akbacak, oyunculuk atölyesini Beşiktaş’ta açtı. Oyuncu arkadaşlarının yanında, yapımcı, menajer ve Cast direktörlerinin de yoğun ilgisiyle açılışı yapılan oyuculuk okulu Derya Şen’in önemli iddiasıyla yoluna start verdi. Güzel ve başarılı oyuncu Derya Şen Akbacak “Sosyolog ve oyuncu kimliğimin birleşmesiyle içimden ciddi bir eğitimci ortaya çıktı. Hollywood yıldızlarının oyunculuk tekniği ile sosyolojiyi harmanladım ve özel bir eğitim tekniği ortaya çıkardım. Sektörümüzde çoğu oyunculuk eğitimi verilen kurumlar para tuzağı, oyuncu adaylarına verilecek eğitim özellikle uzatılıyor. Atölyemde oyuncu adaylarımda yaş sınırı yok, 48 saatte kamera önüne oyuncu yetiştiriyorum” dedi. Başarılı oyuncunun 4 sezon rol aldığı Elif isimli günlük dizinin önemli oyuncuları arkadaşlarının açılışına katılırken, Önce Vatan gazetesinden Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz’de bu mutlu gününde Şen’I yalnız bırakmadılar. Davetlilere sunduğu ikramları kendi eliyle hazırlayan Derya Şen Akbacak, aşçılığıyla da tam not aldı.