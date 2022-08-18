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Denizlerin Cesur Kızı Mutluluğa Yelken Açtı

Türkiye’nin ilk ve tek ağır sanayi dalgıcı, denizlerin balık kızı Şebnem Sarvazlar gönlünü bir iş adamına kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde seçkin davetliler eşliğinde kıyılan nikah sonrasında mutlu çift balayı için Kıbrıs’talar.

18 Ağustos 2022 Perşembe 13:50
Denizlerin Cesur Kızı Mutluluğa Yelken Açtı

HABER: YAşAR ŞENYÜZ

İstanbullu ama aslen Kırım Tatarı olan, deniz akvaryumları vetuzlu su balıklar, mercanlar gibi ürünlerin ithalatı ihracatını yapan iş insanı Dincer Kurtuluş ile hayatını birleştiren Sarvazlar mutluluğa yelken açtı. Mutlu Çift Maltepe Cumhuriyet Evlendirme dairesinde gerçekleşen nikah sonrasında  Asos Restaurant’dadüzenledikleri fasıllı yemekte dostlarıyla doyasıya eğlendiler...  

Daha sonra KKTC de tatile çıkan çiftin tatili ne yazık ki bir hafta ile sınırlı. Akkuyu Nükleer santral projesine  gidip çalışmaya devam edecek olan çiçeği burnundaki gelinin yaklaşık 2 yada 3 yıl Mersin  Akkuyu nükleer santralinde ağır sanayi dalgıçlığı yapmaya devam edeceği öğrenildi. Önce Vatan Gazetesi olarak bir çok defa haberlerini yaptığımız BalıkkızıŞebnem Sarvazlar ve Dincer Kurtuluş’a ömür boyu saadetler dileriz…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dincer Kurtuluşşebnem Sarvazlar
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