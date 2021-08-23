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Deniz Akkaya cezaevine konuldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen eski manken Deniz Akkaya cezaevine konuldu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34
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Deniz Akkaya cezaevine konuldu

İSTANBUL, (DHA)

3 günlük zorlama hapis kararı verilen Deniz Akkaya'a bu sabah Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde  Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


"ÜÇ GÜN CEZAEVİNDE KALACAK" 

Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammet Fatih Taşçı, "6284 sayılı yasa kapsamında üç gün zorlama hapsine çaptırıldı. Bu karar temyiz ve istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti. Biz bu karara karşı, kanun yararına temyiz başvurusunda bulunacağız. Fakat yapacağımız bu başvuru kararın infazını durdurmayacağı için müvekkil bugün teslim oldu. Şu an zaten cezaevine girdi. Üç gün cezaevinde kalacak daha sonra Perşembe sabahta tahliye olacak" dedi. 

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında tartışma yaşanmıştı. Ciğerci, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın kendisi hakkında konuşmaması için tedbir kararı aldırmıştı. Akkaya'nın katıldığı programda Ciğerci hakkında konuşmasının ardından Selin Ciğerci, tedbir kararının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme de  Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiğini tespit ederek 3 günlük zorlama hapsine karar vermişti.  Deniz Akkaya bu karara itirazda bulunmuştu. Mahkeme de zorlama hapsi kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı gerekçesiyle Deniz Akkaya'nın itirazının reddine karar vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya FenomeniSelin CiğerciDeniz AkkayaCezaeviönce Vatan
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