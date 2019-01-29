Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103447
ALTIN
223.318
DOLAR
5.3121
STERLİN
7.0018
EURO
6.0654
İlhami Bulut ile şairlik ve Sır Sızıntısı şiir kitabı üzerine
İlhami Bulut ile şairlik ve...
Başakşehir'in kritik haftaları
Başakşehir'in kritik haftaları
Çene tedavisinde İAÜ-Harvard iş birliği
Çene tedavisinde İAÜ-Harvard iş birliği
Apple FaceTime sorununu çözeceğini duyurdu
Apple FaceTime sorununu çözeceğini duyurdu
Samsunspor’un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu
Samsunspor’un yeni teknik direktörü İsmet...

Demet vazgeçti, Emirkan kaptı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Demet vazgeçti, Emirkan kaptı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

29 Ocak 2019 Salı 18:32
0 Okunma
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Son şarkısı “Kına” ile dikkatleri üzerine çeken başarılı müzisyen Emirkan’ın yeni albümünde yer alan Ersay Üner imzalı Muhteşemdik” şarkısını önce Üner, uzun yıllar çalıştığı Demet Akalın’a gönderdiği ve Akalın albümü için alacakken şarkıdan son dakika vazgeçtiği ortaya çıktı. Demet Akalın’ın şarkıdan vazgeçtiğini öğrenen yakın arkadaşı Emirkan, albüm repertuvar hazırlığında  Ersay Üner’den şarkıyı aldı. Yakın zamanda “Muhteşemdik” şarkısına duygusal bir klip çekeceğini duyuran Emirkan, izleyenleri hüzünlendireceğinin sinyallerini verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınEmirkanMuhteşemdikErsay üner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı
Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı
Müslüm Gürses'in ayak seslerini Mr. Jade duyurdu
Müslüm Gürses'in ayak seslerini Mr. Jade duyurdu
Seren Serengil gelinlik giydi
Seren Serengil gelinlik giydi
MAHKEMEDEN YENİ KARAR
MAHKEMEDEN YENİ KARAR
Seçim şarkılarının en popüler ismi: Ali Altay
Seçim şarkılarının en popüler ismi: Ali Altay
Başöğretmen 90 Yaşında
Başöğretmen 90 Yaşında
Jüri yollarda
Jüri yollarda
Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler
Önce ödül verdiler sonra göbek atıp eğlendiler
Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!
Haliç’ten müziğin efsaneleri geçti!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ