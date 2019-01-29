Demet vazgeçti, Emirkan kaptı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Son şarkısı “Kına” ile dikkatleri üzerine çeken başarılı müzisyen Emirkan’ın yeni albümünde yer alan Ersay Üner imzalı “Muhteşemdik” şarkısını önce Üner, uzun yıllar çalıştığı Demet Akalın’a gönderdiği ve Akalın albümü için alacakken şarkıdan son dakika vazgeçtiği ortaya çıktı. Demet Akalın’ın şarkıdan vazgeçtiğini öğrenen yakın arkadaşı Emirkan, albüm repertuvar hazırlığında Ersay Üner’den şarkıyı aldı. Yakın zamanda “Muhteşemdik” şarkısına duygusal bir klip çekeceğini duyuran Emirkan, izleyenleri hüzünlendireceğinin sinyallerini verdi.