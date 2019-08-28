Çiğdem Tunç’un yaş günü partisi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sahnelerin ve Televizyon dünyasının gülen yüzü Çiğdem Tunç, bu sene yaş gününü sanatçı dostları, arkadaşları ve ekibiyle birlikte Asmalımescit’te Windy Room’da kutladı. Sunuculuğunu Murat Parasayarın yaptığı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partide sanat dünyasından bir çok kişi Tunç’u bu mutlu gecesinde yalız bırakmadı.

3 yaşında baleye başlayıp 5 yaşında sahneye çıkan ünlü sanatçı Çidem Tunç’un doğum günü partisinde eskimeyen dostları Mine Koşan, Yonca Evcimik, Murat Parasayar, Burçin Parasayar, Abidin Yerebakan, Esin Yağmurdereli, Sibel Gökçe, Melih Çardak, Açelya Elmas, Semra Aras, Nesli Özsoy, Binnaz Ergin, Süreyya Gökhan, Şafak Yavuz, Ali İşitmez, gibi celebrity isimler geceye eşlik ederek partiye renk kattılar. Gecede yaş günü pastası kesilirken ünlü oyuncu ve manken Murat Parasayar geceyi sundu. Murat Parasayarın geceye katılan misafirleri sahneye davet ederek “Bugün Çiğdem 25.yaş gününü hep beraber kutluyoruz” itirazi olan varmı? Espirisi büyük alkış aldı.

Çiğdem Tunç’un dostlarından Yonca Evcimik’ün sahnede Melike Demirağ’nın şarkısı Arkadaş’ı söyleyince duygusal anlar yaşandı herkes el ele şarkıya eşlik ettiler, her ünlü konuk geceye şarkıları danslarıyla renk kattılar. Türkiyenin eski oryantallerinden Sibel Gökçe küçük bir dans gösterisi sundu. Gecede, Murat parasayar ve sevgili eşi Burçin parasayarın birlikte yapmış olduğu danslarına herkes hayran kaldı. Gecedeki çiftler bizde dans dersi alacağız diyerek çifti alkış yağmuruna tuttular. Gecenin sonunda Çiğdem Tunç’un tüm davetlileriyle aynı özenle ilgilenmesi, tek, tek fotoğraf çekmesi, hepsiyle sohbeti, güler yüzü, mütevazılığı taktir gördü. Sosyal medya hesabında gece ile ilgili bir paylaşım yapan Tunç; ‘Yeni bir sayfa, yeni bir yaş, yeni umutlar, eskimeyen kadim dostluklar, hayat bu her yeni günü kutlayacaksın, şükür Rabb'ime ki bu seneye de eriştirdi beni diyeceksin.. Aslolan hayatın ta kendisi.. İnadına yaşayacaksın gürleyerek, herzaman ki gibi iyi, hakkaniyetli, mağrur ve fakat alçakgönüllü kalacaksın..’yazdı.