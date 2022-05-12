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CEZAYİR’DE DİZİ ÇEKECEKLER

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:25
CEZAYİR’DE DİZİ ÇEKECEKLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Senarist ve yönetmen Ömer Gürkan Şimşek çekimleri Cezayir ve Türkiye’de yapılacak olan romantik komedi tarzı bir dizi filmin çekimleri için çalışmalarına start verdiklerini duyurdu. Bu projesinde Cezayir’li ünlü şarkıcı Souhila Ben Lachhab’ın başrolde olacağını açıkladı.  Ömer Gürkan Şimşek dizinin senaryosunu yazdığını, çekimler için mekanların belirlendiğini belirterek “ Bugüne kadar yapılan hiçbir dizi filmin çekimleri için Cezayir düşünülmedi ve kullanılmadı. Bu dizi aynı zamanda Cezayir’de de yayınlanacak. Dizi filmimiz için Cezayir’in süper starı Souhila Ben Lachhab ile konuştuk ve kendisiyle her konuda anlaştık. Dizimizin çekimlerine de Cezayir’de önümüzdeki günlerde start vereceğiz” dedi.

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