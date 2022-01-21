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Cenk Telkıvıran Orkestrası ‘Milat Saydım’ ile zirvede

21 Ocak 2022 Cuma 16:27
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Cenk Telkıvıran Orkestrası ‘Milat Saydım’ ile zirvede

Haber: Dinçer Karacalar

Cenk Telkıvıran Orkestrası, “Milat Saydım” şarkısıyla müzik listelerinde zirveye çıktı. Cem Doğangil’in seslendirdiği romantik şarkı, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Cenk Telkıvıran’dan dinleyicilerine yeni şarkı müjdesi de geldi.


Başta Yıldız Tilbe, Altay, Niran Ünsal ve Berkay olmak üzere çok sayıda ünlü ismin uzun yıllar orkestra şefliğini yapan, aynı zamanda Yıldız Tilbe ve Edis’in seslendirdiği “Buz Kırağı” şarkısının da bestecisi olan Cenk Telkıvıran, kurduğu orkestrayla müzik dünyasına yeni bir soluk getirdi. Sahne çalışmalarıyla yankı uyandıran Cenk Telkıvıran Orkestrası’nın “Milat Saydım” adlı şarkısı müzik listelerinde zirveye çıktı.

RADYOLARDA EN ÇOK İSTEK ALAN ŞARKI

Söz ve müziği Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi ise Cenk Telkıvıran’a ait “Milat Saydım”, DMC&Tlkvrn Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Cem Doğangil’in etkileyici sesiyle hayat verdiği eser, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Şarkının klibi de Netd Müzik kanalında dinleyicilere sunuldu. Yönetmen koltuğunda İsmail Ömeroğlu’nun oturduğu, dans sahneleriyle dikkat çeken klibe müzikseverlerden beğeni ve yorum yağdı. “Milat Saydım”, radyolarda da en çok istek alan şarkılar arasına girdi.

YENİ PROJE: NİYETİNİ BOZ DA GEL

Cenk Telkıvıran, dinleyicilerin yeni şarkı isteği üzerine müjdeli haberi verdi. Telkıvıran, konserlere son sürat devam eden ekibin bu yoğun tempo arasında yeni single projesini de tamamladığını duyurdu. Ekip bu kez Kenan Doğulu bestesi “Niyetini Boz da Gel”i yorumladı. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran’ın yaptığı şarkı, klibiyle birlikte mart ayında müzikseverlerle buluşacak.

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Cenk Telkıvıran Orkestrası Milat Saydım Ile Zirvede
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