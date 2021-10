HAKAN KANBUROĞLU

Hemşire Bey olarak bilinen Cemal Alp Eren’in 50 binden fazla takipçisi bulunuyor ve sağlık konularında da bilgi verici içerikler paylaşıyor. Ben kendisini severek takip edenlerdenim. Yemek, moda, sağlık her konuda aradığım her şey onda var. Bu günlerde kendisi korona olmuş. Çok geçmiş olsun. Bir an önce atlatsın da sevenlerine kavuşsun.