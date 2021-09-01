Yeni neslin mizahının temsilcisi Cem Eroğlu, Anadolu turnesine çıkıyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz sezonda Number One ekranlarında oldukça başarılı bir sezon geçiren ve bir çok ünlü konuğu proğramında ağırlayan Cem Eroğlu sahne de seyircisiyle hasret gidermek için gün sayıyor. Tiyatro alanında da hem organizasyon hem de prodüksiyon alanında yer alan Cem Eroğlu, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Yıldız Kenter, Haluk Bilginer, Şener Şen, Selçuk Yöntem, Cihan Ünal, Can Gürzap, Berna Laçin, Sumru Yavrucuk, Melis Birkan, Caner Cindoruk, Engin Hepileri, Bülent Şakrak, Günay Karacaoğlu gibi ustalarından öğrendiklerini deneyimleriyle birleştirerek sahne de “Giremedim” isimli tek kişilik gösterisini sergilemişti.

Dördüncü yılına Bİ Şİ Dİ CEM sloganıyla giren Cem hasret kaldığı sahnelere fırtına gibi dönmeye kararlı. İlk laflara nasıl giremediğini araya nasıl giremediğini sahneye kulise nasıl giremediğini seyircileriyle paylaşan Cem Eroğlu ekranlardan ve sahnelerden tanıdığımız ünlü oyuncularla olan anılarını da sahneye taşıyacak. Gösteri sırasında dünya da ilk olarak telefonları asla kapattırmayan ,telefonu çalan seyirciye konuşması için izin veren sonra da telefonu kendi alıp konuşan, tüm salonla da konuşturtan Cem Eroğlu bir adım ileri giderek artık GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM KURMAYA HAZIRLANIYOR.

Siz gösteriye gelmeyip bizi ararsanız biz sizin eve geliriz sloganıyla yepyeni sürprizlere hazırlanan Cem Eroğlu seyircisine bu sezonda kahkaha krizleri yaşatacak. Tv programından podcaste, podcastlerden sunuculuğa sunuculuktan komedyenliğe kadar pek çok alanda başarılı işlere imza atan Cem yepyeni şakalarıyla seyircisiyle buluşacak. 24 Eylül 2021 saat 21:00 de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne de gösterisine start verecek olan Cem Eroğlu sımsıcak şakalarıyla yine gündemde olacak.