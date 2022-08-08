Caroline, Dönmem'e klip çekti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkı, henüz klipsizken 1 ayda 500.000 dinlenme sayısını yakalayınca, şarkı kliplendirildi. Söz/müziği Caroline'e, düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait olan şarkının klibinde, 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti.

Yönetmenliğini Ecem Gündoğdu'nun yaptığı klipte Caroline'nin senaryo gereği eski sevgilisine nispet olarak yaptığı dans show'da büyük beğeni topladı.

Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz “Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem deyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir” dedi.