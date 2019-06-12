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Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’ dedi...

12 yıl aradan sonra ‘Çay var içersen’ adlı beşinci albümünün ikinici klibini bir Neşet Ertaş şarkısı olan ‘Sen Benimsin Ben Senin’ adlı esere çeken Cansu Koç ‘tan aşka dair ilginç itiraflar geldi…

Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’ dedi...

12 yıl aradan sonra ‘Çay var içersen’ adlı beşinci albümünün ikinici klibini bir Neşet Ertaş şarkısı olan ‘Sen Benimsin Ben Senin’ adlı esere çeken Cansu Koç ‘tan aşka dair ilginç itiraflar geldi…

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
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Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’ dedi...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Seneler önce Anadolu Rock müziğinin ilk bayan temsilcisi olarak, Anadolu Yakası adlı albümle müzik piyasalarına giren Cansu Koç yıllar sonra kendi bestesi ile aynı isimde ki Çay Var İçersen adlı albümünün ikinci klibini Neşet Ertaş’ın şarkısına çekti.

İlk albümünda Murat Göğe bakanla birlikte Neşet Ertaşın Kendim ettim, Kendim buldum şarkısını seslendiren Cansu Koç beşinci albümünde de yine bir Neşet Ertaş şarkısı ile hayranlarına sesleniyor ve bu defa Neşet babaya vefa olarak albümün ikinci klibini ‘Sen benimsin, ben senin’ adlı şarkıya çekti.

İşime aşığım ama aşka da kapalı değilim.

Daha önce başından bir evlilik geçen ve ayrılan Cansu Koç’a aşk varmı diye sorduk. ‘Şu anda hayatımda kimse yok, hani klişe bir laf var ya ben işime aşığım derler, bende işimi çok seviyorum ama aşka da kapalı değilim, yani şu anda bekarım ama müzbin bekar olmayı düşünmüyorum. Süreli yalnızlık çok güzel ama süresiz yalnızlık hiç hoş değil fakat aşk aramakla bulunmuyor, tabiki her şey kader kısmet. dedi.

Bayram ertesi bütün dijital kanallarda ve sosyal medyada yer alan Sen Benimsin Ben Senin adlı klip Cansu Koç’un beş şarkılık Çay var İçersen adlı maksi single’ın ikinci şarkısı..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cansu KoçSen BenimsinBende Senin
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