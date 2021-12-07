BURCU ÖZBERK BAŞARILI OLMANIN ANAHTARINI VERDİ

HABER: AZİZ KARATAŞ

İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün eski rol arkadaşı Erdal Beşikçioğlu'nun tiyatro gösterisine katıldı. Muhabirlere kısa bir demeç veren Özberk, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Niye kalbimi kapatayım? Her şeye karşı aşk var hayatta. Yaptığım mesleğe karşı aşk hissetmesen yapamazsın. Oyunculuk yapamazsın. Aşk güzel bir şey"

İşte Burcu Özberk’in muhabirlere verdiği bu yanıtını çok beğenmiştim. Çünkü çok doğru ve yerinde bir cevap olmuş. Çünkü işini aşkla yapan her daim başarılı olur ve yıldızı daima parlak gözükür. Ve işte bu yüzden Burcu Özberk’te en çok konuşulan en başarılı kadın oyuncular arasında yer alıyor. İşini aşkla yaptığı için onun yıldızı bu kadar parlak ve görkemli. Bana göre o başarılı olmanın anahtarını çoktan bulmuş ve o anahtara oynayan bir oyuncu.