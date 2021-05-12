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‘‘Bu Güne Adım Adım’’

ÖZLEM  CİNİC: ÜNLÜLERLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RÖPORTAJ ANILARINI YAZDI

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:36
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‘‘Bu Güne Adım Adım’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllarca, çalıştığı haber siteleri için yaptığı röportajlarda, yazdıklarını ve o zamanki şartlarda yazamadıklarını tekrar kaleme alan gazeteci yazar, Tv sunucusu ve yapımcı Özlem Cinic; ilk kitabı ‘‘Bu güne Adım Adım’’ ‘ı tamamlayıp raflarda görmenin keyfini yaşıyor. Aile büyükleri yıllar önce balkanlardan gelen göçmen güzeli, istanbullu yazar Özlem Cinic, kitabı için sorduğumuz sorularımızı içtenlikle cevapladı.

Bugüne Adım Adım : Özlem Cinic'in kaleme aldığı ilk çalışması okurlarıyla buluşuyor. Kitap yalın haliyle içinde barındırdığı özel isimlerin hayatlarına dair anlaşmalar, dostluklar, polemikler  kısacası yaşamın kağıda dökülmüş kanıtlarını temsil ediyor .Bu özel çalışmada usta gazeteci Nurcan Sabur ve Magazinkolik önemli yer teşkil ediyor. Magazinkolik adına yapılan çalışmaların derlemesi günümüze damgasını vuruyor.

“Bugüne Adım Adım “ içinde yer alan kahramanların ritmiyle geçmişin ilginç dönemlerin labirentlerinde geziniyor, anılar ve anekdotlar içeriyor. 

Özlem Cinic'in hazırladığı kitabın “Bugüne Adım Adım”  olmasının nedeni, dönemin  müzikleri, yazıları ve sergilenen sahneleri üzerinden sosyal hayatı ele alması tabii ki özel isimlerle bunu gerçekleştirmesi ayrı bir anlam taşıyor. Selçuk Ural'dan Seyyal Taner'e, Nil Burak'tan Yaşar Özel'e, Hulusi Tunca'dan Hakkı Bulut'a, Bertan Üsküdarlı'dan Zihni Göktay' a ve pek  çok sanatçı  kitabın ana malzemesini oluşturuyor.

“Hayatın tam kendisi değil midir,doğmak, büyümek, geliştikçe kendini yenilemek, yeniledikçe de kendini bulmak? İşte kitaptaki yaşamların tümü deneyimleriyle, acılarıyla, sevinçleriyle okuyucusuna ayna tutacak” Karakter çeşitliliği ve bir dönemin ışıltılı hayata dair ayrıntılarıyla kitaptaki değerli isimlerin ayrıntılı bir potresini çizen “Bugüne Adım Adım” biyografi türünün keyifli bir çalışması olarak Tilki Kitap yayınevi tarafından basılıp tüm kitapçılarda yerini aldı.

Balkan göcmen ırkının tipik güzelliğini kendinde taşıyan, yeşil gözlü ve buğday tenli yazar, şıklığı ile de katıldığı her gala ve özel gecelerde bütün ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor. Ciniç, kitabı için sorduğumuz; Bu kitabı yazarken amacınız neydi ve kime itaf ediyorsunuz? sorumuza; ‘‘Biliyorsunuz yeni gençlik geçmişle alakalı bütün bilgilere internetten ulaşmaya çalışıyor ve internetteki her 10 bilgiden 9 tanesi ya yalan, yada manupile edilmiş bilgilerden oluşuyor. Ben de istedim ki gelecek kuşaklara bugünün değerlerinden benim ulaşabildiğim bir demet insanın yaşanmışlıklarını kaleme almak ve bu günleri araştırmak isteyen gelecek kuşaklardaki yeni yazarlara, meraklılara bir belge bırakmış olayım. Bugün nasıl 50-60-70-80-90 lı yılları merak edip araştırıp didik didik ediyoruz ve bu yıllarda yaşayan sanat dünyası ile ilgili bilgilere ulaşırken sadece kitaplardan okuduklarımıza inanıyoruz, sosyal medyadan öğrendiklerimize şühpe ile yaklaşıyoruz, işte bende gelecekte de bu yılları araştıracak yeni yazarlarımız ve meraklılar için bu günkü sanat dünyası ile ilgili bir kaynak kitap yazmış olmak istedim. Ben bu kitabı kendi canımdan daha çok sevdiğim çocuklarıma itaf etmek istiyorum... Dedi

Özlem Cinic: İstanbul doğumlu olup eğitim ve öğretim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. İş hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlerleyen dönemlerde eğitim  aldığı branş üzerine birçok ulusal ve yerel mecralarda sunucu, yapımcı, editörlük, köşe yazarlığı ve eğitim danışmanlığı yapmıştır. İki çocuk annesi olan Özlem Cinic, özel bir şirkette iş yaşamını devam ettirmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
özlem CinicBu Güne Adım Adım
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