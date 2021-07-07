2021 Sinemanın Kral ve Kraliçesi Bu Yıl Bodrum’da Taç Giydiler

YAŞAR ŞENYÜZ / BODRUM

Bir haftadır Bodrum Samara Hotel’de kampta olan “4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın adayları önceki gün yapılan gala gecesinde Kral ve Kraliçe olabilmek için büyük jüri önüne çıktılar. Gecenin sonunda her ikisi de 22 yaşında ve ünivetsite öğrencisi olan Tutku Topaç “Kraliçe”, Ferdi Sattı ise “Kral” ünvanını aldılar. Yarışmada ilk üçe giren altı genç oyuncu adayı, ödül olarak oyunculuk eğitimi alacaklar. Ünlü oyuncular Bahar Öztan ve Erhan Yazıcıoğlu’na da Onur Ödülü verilirken otel bahçesinde düzenlenen after-partiye ise ünlü oyuncu Wilma Elles’in kırmızı kıyafeti ile yaptığı dansı damga vurdu.

Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmayı hedefleyen yarışmanın jüri üyeliği koltuğunda ise ünlü isimler yer aldılar. Tamer Karadağlı (Juri Bşk.), Salih Güney, Wilma Elles, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Bahar Öztan, Berrin Can (Samara Hotel Sahibi), Dr. Servet Terziler (Esteworld Yön.Krl.Bşk.), Menekşe Kankavi (Garal Tekstil Yön.Krl.Bşk.), Tansel Aksoy (Arthub Sanat Merkezleri Yön.Krl.Bşk.), Av.Kasım Aksoy ve Muammer Kapucuoğlu (Klass Magazin Dergisi)’nun jüri üyesi oldukları final gecesinde adaylar mini skeçler oynayıp Daniel’s Paris ve modacı Erbay Ekinci’nin kıyafetleri ile defile yaparak hünerlerini ortaya koydular..

2021’in “Kral” ve “Kraliçe”si belli oldu…

Jüri önünde seçilebilmek için ter döken adaylar arasından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Tutku Topaç “Kraliçe” ünvanı alırken, Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ferdi Sattı da “Kral” ünvanını aldı. Yarışmada ayrıca Hayat Mercan ile Eren Şevki Sancak ikincilik ünvanı alırken, Selin Sirkeoğlu ile Melih Fazıl Gürdal’da üçüncülük ünvanı aldılar. Dereceye giren altı genç oyuncu adayı ödül olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi(MSM)nden oyunculuk eğitimi alacaklar.