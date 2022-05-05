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BODRUM ZİYADE FASIL’DAN RENKLİ AÇILIŞ

Dünya'nın sayılı şeflerinden biri olarak anılan Şef Özlem Mekik sahibi olduğu Ziyade Fasıl'ı Bodrum'a taşıdı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 10:47
BODRUM ZİYADE FASIL’DAN RENKLİ AÇILIŞ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin 19 yıl önce ilk modern yeni nesil meyhanesi ünvanını taşıyan Ziyade Fasıl bu yaz Bodrum'a Özlem Mekik ile damgasını vuracak.

 

Bodrum Yalıkavak’ta D Plaj'ın içerisinde hizmete giren Ziyade Fasıl müzik ve eğlence sevenler için bayram tatilinin ilk günü kapılarını açtı. Ünlü Şef Özlem Mekik dün akşam mekanında dostlarını ve misafirlerini ağırlamaya başladı.

 

Dün akşamki Ziyade Fasıl ın açılışında birbirinden ünlü isimler vardı. Faik Öztürk, Safiye Soyman çifti, Erhan-Müge Yazıcıoğlu, Elif Güvendik, ve Tarık Papuçcuoğlu, Gülgün Akansu ve Kerim Deniz  vardı. Ünlü isimlerin yer aldığı gecede, Türkiye'nin en iyi fasıl müzisyenlerinin yer aldığı Ziyade Fasıl eğlencesinde, tamamı Türkçe Dj performansları, renkli kareografi lerden oluşan dans gösterileri ile misafirler, unutulmaz anlar yaşadı. 

 

Mekan muhteşem lezzetleri ile damaklarda lezzet şöleni yaşatırken, eğlencesiyle de adından bu yaz sıkça söz ettirecek. Bodrum eğlencesi 19 yıllık imzasıyla adını yazdıran Ziyade Fasıl Bodrum ile bu yaz bambaşka olacak.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ziyade Fasıl
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