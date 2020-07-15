Biz kirletiyoruz, onlar temizliyorlar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İSTANBUL AŞIĞI RUSYA KONUŞAN VATANDAŞLARDAN DERS GİBİ ÖRNEK DAVRANIŞ

İstanbul Aşığı Güzel Yürekli İnsanlar

İstanbul’a yerleşmiş insanlardan bir grup yabancı kökenli güzel yürekli insan, yıllardır sık sık 10-15 kişilik gruplar halinde toplanarak İstanbul adalarına gidiyorlar ve ormanlık alanlarda sahillerde piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayıp cam, kağıt, metal ve plastik şeklinde de ayrıştırarak torbalara doldurup yetkililere teslim ediyorlar. Yıllardır gerçekleştirdikleri bu eylem için adalar belediyesinden de destek ve takdir gören bu güzel yürekli insanların en büyük özellikleri ise eski Sovyetler Birliğinin çatısı altında Rusca konuşan vatandaşlardan oluşması.

Belarus Güzellik Kraliçesi Çöp Topladı

90’lı yıllarda bir çok moda kataloğunda çalışma fırsatı yakaladığım Belarus’un (Beyaz Rusya) tesçilli güzellerinden Eva Sveltovich’in de bu grupla birlikte Adalar’da çöp toplama etkinliğine katılacağını öğrenerek onlarla buluştum. Etkinlik Allla Yetişen tarafından kurulan ve yönetilen www.zdesvse.com adlı web sitesi tarafından organize ediliyor, web portalının İstanbul’da yaşayan okurlarından oluşan bu güzel insanlar her hafta whapsapp’ta kurdukları grup sayesinde haberleşerek bir araya geliyorlar ve Adalar Belediyesi’nin de izni ve destekleri ile çöp toplama kampanyasını gerçekleştiriyorlar.

Türkiye’de Rusca Konuşan İnsanlar Platformu

www.zdesvse.com adlı web sitesinin en önemli misyonu Türkiye’de yaşayan rusca konuşan herkesi bir araya getirmeye çalışan onlara kültür, sanat, kadın, sağlık adına her türlü haberleri ulaştırmaya çalışıyor. Portal’ın en önemli misyonlarından biri ise asla politik siyasi haberlere yer vermemesi.

Her Meslekten Çalışanlar Var

Grupta Ukrayna’dan Belarus’a Kazakistan’dan Rusya’ya kadar bir çok ülkenin rusça konuşan ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlar var. Bu vatandaşlar içinde gazeteciden doktora, muhendisten ressama, yazardan tercümana, sporcuya, fotoğrafçıya kadar bir çok meslekten insan bulunuyor. Etkinliğe gelen bu insanlar, çocuklarını da getirerek onları sorumlu bir birey olarak yetişmeleri için çaba sarfediyorlar.

Haber Fotoğrafları; Marina Bulduk