YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kürşat Başar Orkestrası ile 90’lar feat Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş geçtiğimiz akşam Zanzibar Zorlu’da sahne aldılar.

Hakan Eren’in organizasyonuyla düzenlenen, rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede Sanatçılar, “Onu Alma Beni Al”, “Tavla”, “Sarışın”, “Aşk Oyunu” gibi 90’ların hit şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söylerdiler.

90’lara ilgi büyük

Geceyi yoğun ilgilerinden dolayı müzikseverlere teşekkür ederek sonlandıran Kürşat Başar; “Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı, derler. 90’lara ilgi büyük, bit pazarına nur yağdı” sözleriyle güldürdü.

7 Aralık'ta aynı mekanda sahne alacak grubun, rezervasyonları şimdiden doldu.