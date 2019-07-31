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“Bir aşk üç ölüm”

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

“Bir aşk üç ölüm”

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:06
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“Bir aşk üç ölüm”

Comandante ve Imila tiyatro sahnesinde

‘‘BİR AŞK ÜÇ ÖLÜM’’

 

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Che Guevara’nın Bolivya Günlükleri’nden ve mücadelesinden oyunlaştırılan “bir aşk üç ölüm tiyatroya taşınıyor. Arjantinli Doktor Ernesto’nun hikayesini ve bolivya da trajik ölümünü sahneye taşıyan oyun, Che nin katili ni öldüren Monica Ertl in yani “ devrimci Imilla’nın “ hikayesiyle anlatıyor. Hasan Özaşlamacı’nın yazdığı oyun, sürpriz güçlü bir kadroy ile sahneye taşınmak için hazırlıklar devam ediyor. Oyunu Ekim ayına yetiştirilmek için yoğun bir şekilde çalışan Özaşlamacı ‘‘Bolivya Ordusu komutanlarından Roberto Quintanilla Pereira Che’yi esir alıp infaz ettikten sonra, Che’nin intikamını almak için sahte bir Avustralya’lı pasaportu ile Hamburg’a gidip Roberto Quintanilla Pereira’nın makam odasına kadar girerek 3 kurşunla öldürdükten sonra oradan kaçmayı başaran Imila (Kızkardeş) lakablı Monica Ertl'in hikayesini kaleme aldık. Amacımız oyunu güçlü bir kadro ile yeni sezona yetiştirmek, dedi…

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.07.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
Bir Aşk üç ölümTiyatroChe GuevaraBolivya GünlükleriDr. ErnestoHasan Özaşlamacı
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