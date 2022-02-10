"Benim Kocam Romantik Prens"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Podyumların yakışıklı oyuncu mankenlerinden Murat Parasayar’ın eşi Burçin Parasayar geçtiğimiz gün doğum günüydü. Her cemiyet organizasyonlarına el ele katılan ünlü çift parmak ısırtıyor. Sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan sunucu Parasyar çifti katıldıkları bu gecelerde meraklı bakışların da ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Burçin Parasayar’ın doğum gününü kutlamak için kendisini aradık ve Murat Beyin bu özel günü için bir sürprizi varmı diye sorduk; Tabiki Murat bugün için bana özel şeyler hazırlamış ama o bizim aramızda, şu kadarını söyleyeyim benim kocam benim yakışıklı romantik prensim, o beni mutlu etmek için elinden ne gelirse yapyor ama bende onu mutlu etmek için elimden ne gelirse yapıyorum. Sanırım aşk böyle bir şey. Dedi. Biz de onlara el ele nice mutlu yaşlar diliyoruz.