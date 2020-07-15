Bebek Pulihoz’da ‘Engelsiz Müzayede’ gecesi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından organize edilen “Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Gecesi” ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Coşkun Sabah ve iskoçyalı sanatçı Paul Dawyer’ın sahne aldığı gecede ayrıca müzayedeci Uğur Batur’un yaptığı açık artırmada satılan eserler de engelsiz yaşam için alıcı buldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan’ın ev sahipliğinde “Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Gecesi” Bebek Pulihoz Grand House’da önceki gece yapıldı. Tayyar Işıksaçan’nın sunuculuğunu yaptığı ve tüm hijyen kurallarının uygulandığı, davetlilerin ateşlerinin ölçülerek içeriye alındığı geceye sanat, sosyete ve iş dünyasından çeşitli isimler katıldılar. Davete katılanlar arasında Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah, Hilal Özdemir, şarkıcı Kendi, Emre Kızılırmak, Sami Aksu, Murat Karabova, Ünlü diş hekimi Dr Sonay Öztan Gökhan, Turizmci İş Kadını Selda Uluğ Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Dekanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül’de yer aldılar. Gecenin geç saatlerine kadar süren etkinliği gazetemizden Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz yerinde takip etti. Geceye güzel sanatçı Hilal Özdemir’de oğlu Ada ve kızı Arya ile katıldı. Engelsiz Yaşam Vakfı yaranına müzayedeci Uğur Batur tarafından yapılan açık arttırma ile sanat eserleri ve antika eşyaların satışı yapıldı. Müzayede geliri, nakdi ve tekerlekli sandalye gibi çeşitli bağışların yapıldığı geceden elde edilen gelirler engelsiz yaşam için harcanacak.

Sağlık çalışanlarına plaket…

Düzenlenen gecede uzun zamandır canla başla çalışan sağlık çalışanları da unutulmadı. Covit -19 pandemi dönemi kahramanları sağlık çalışanları adına, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Dekanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Akgül'e teşekkür plaketi verildi.

Organizasyona şarkılarıyla İskoçyalı sanatçı Paul Dawyer katkıda bulunurken ünlü Türk müziği sanatçısı ve bestekarı Coşkun Sabah’ta verdiği konser ile davetlileri coşturdu.