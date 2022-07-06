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Baynuri den Trabzonspor’a Şampiyonluk Marşı

38 Yıl aradan sonra bütün rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başaran Trabzonspor için Baynuri’den şampiyonluk marşı geldi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:29
Baynuri den Trabzonspor’a Şampiyonluk Marşı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

22 yıldır kendini müziğe adayan sanatçı pandemi nedeni ile ara verdiği klip çekimlerine tekrar Şampiyonum Trabzon adlı Trabzonspor Marşı ile geri döndü. Sözleri ve bestesi de Baynuri’ye ait olan şarkının müzik yönetmenliğini ünlü müzik adamı Zafer Doğulu imzası var. Şarkının aranjesini Selçuk Erdem Şensesli gerçekleştirirken, Trabzonda çekilen klibin yönetmen koltuğuna Barış Kuyumcu oturmuş.

Dün akşam dijital platformlarda dönmeye başlayan klip hakkında konuşan Baynuri; Uzun yıllardır müzik piyasasında gerek bestelerim gerekse solistliğimle insanların duygularına tercüman olmak amacını öncelik edindim.Kitleleri eğlendirirken toplumsal saygı ve hoşgörü bilincinin geliştirilmesine vurgu yapmanın önemini benimsedim. Sanatçı toplumun genelinin kalbine dokunandır.Son dört-beş yıldır Zafer Doğulu ve ekibiyle çok değerli projelere imza atmaktayız. Son klibimizi 90’lı yıllarda taraftar gruplarının yeniden yapılanmasına öncülük etmiş birisi olarak Trabzon’da çektik ve bestelediğim eseri Trabzonspor’a armağan etmekten son derece mutluluk duymaktayım.Müzik dünyasında kalıcı olabilmek için eser üretmeye,sanata değer katmaya ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Halkımızdan aldığım olumlu geri dönüşler en büyük motive kaynağım.. dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBaynuri
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