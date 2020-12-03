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Başarılı İş İnsanı Adnan Talha TUĞRUL

03 Aralık 2020 Perşembe 17:24
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Başarılı İş İnsanı Adnan Talha TUĞRUL

HABER: ASLAN SAYIM

1990 yılında Ankarada doğan Adnan Talha TUĞRUL aslen Mersin Anamurludur.

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Iktisadi ve Idari Bilimler bölümlerinden mezun olmuştur.

Adnan Talha TUĞRUL Türk Kizilayinda gençlik kolları başkanlığı ve Çankırı Üniversitesinde öğrenci konseyi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Öğrencilik döneminden bu zamana görev aldığı TÜGIAD da akademi başkanlığı ve girişimcilik komisyonu başkan vekilliği görevlerini üstlenmiştir.

Şu an aktif TÜGIAD üyesidir.

Akaryakıt otomotiv inşaat ve tarım gibi sektörlerde faaliyetlerini yürütmektedir.

Adnan Talha TUĞRUL turkiyenin yerli ve milli gübresi olan ( ASN ) nın üretici firması Plantogana A.Ş. nin yönetim kurulu üyesidir.

Basarili Is Insanı Adnan Talha TUĞRUL un en büyük hedefi gübre sektöründe dünya markası olmak ve yenilenebilir enerji alanına yatırımlarda bulunmaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.12.2020 17:26
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Başarılı İş İnsanı Adnan Talha TUĞRULAslan Sayım
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