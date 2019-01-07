Baran Taylan Yolalan, ‘Dijital Esaret’te!

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı ve dijital dünyanın esiri olmuş gençleri konu edinen “Dijital Esaret” filminin çekimleri devam ediyor.

Hikayesiyle dikkat çeken film, günümüzün en çok konuşulan konularından dijital dünyayı, o dünyanın esiri olmuş gençlerin işledikleri suçlar nedeniyle cezaevine atılmalarını ve orada yaşadıklarını konu alıyor.

Sosyal medya fenomenleri, hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların yolları, internet üzerinden işledikleri suçlar nedeniyle kesişiyor ve hayatları altüst oluyor. Cezaevine atılan ve kurtulmak için son bir şansları olan dijital suçluları, burada büyük sürprizler bekliyor.

Filmde performansı ile dikkat çeken Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Baran Taylan Yolalan; “Bu kadar güzel bir ekiple çağımızın en büyük hastalığını konu alan bir projede yer almak benim için büyük bir onur. Yapımcımız Birol Güven ve ustamız Rasim Öztekin başta olmak üzere, bizlere çok şey katan ekibimize bir teşekkürü borç bilirim.” ifadelerini kullandı.