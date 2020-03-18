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Azra Akın zerafeti konuşuldu

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18 Mart 2020 Çarşamba 17:31
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Azra Akın zerafeti konuşuldu

Day2Day Markasının Çırağan’da gerçekleşen lansmanında

AZRA AKIN ZERAFETİ KONUŞULDU

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz gün Çırağan Sarayında gerçekleşen Day2Day lansmanında Marka yüzü olan Azra Akın güzelliği ve zerafeti ile yine herkesin hayranlığını kazandı. Lansmana katılan ve fotoğraf çektirmek isteyen hiç bir misafiri kırmayarak onlarla birlikte poz veren dünya güzel starımız tanıtıma katılan herkesin kalbini çalmayı bildi.

Day2Day The Collagen Beauty’nin marka yüzü Azra Akın, Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen lansmanda Day2Day The Collagen Beauty’i neden tercih ettiğini anlattı. Sağlığını korumanın hem kendisi hem de ailesi için çok önemli olduğunu özellikle vurgulayan Azra Akın; bu gıda takviyesini, sadece güzellik için değil aynı zamanda günümüz beslenme şartlarında ihtiyaç duyulan bileşenleri almak ve zararlı çevresel koşullara karşı koymak için de tercih ettiğini belirtti.

Day2Day The Collagen Beauty’nin lansman etkinliğinin ilk oturumunda Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak ile yaptığı söyleşide Koçak’ın sorularını yanıtlayan Azra Akın, sağlığını korumanın hem kendisi hem de ailesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Azra Akın anne olması ile birlikte sağlığına daha fazla dikkat ettiğini belirtti. Dilara Koçak’ın “Güzelliğinizi nasıl koruyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Akın, “Her şeyden önce belirtmek isterim ki, cildimiz en önemli kalkanımız. Sadece yüz güzelliği için değil, tüm vücut sağlığımız için cildimize gereken desteği vermemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Her yaşın kendine has güzelliği olduğunu düşünüyorum ve yaş aldıkça cildimin ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlara danışarak cildimi destekleyecek ürün ve besin desteği kullanıyorum.” dedi.

Besin desteklerini doktoruna ve diyetisyenine danışarak kullandığını belirten Azra Akın, kolajenin de gerekliliğini vurgularken, piyasadaki pek çok seçenek içerisinde önemli olanın en doğru seçimi yapmak olduğunu sözlerine ekledi. Azra Akın, Day2Day The Collagen Beauty’nin marka yüzü olmadan önce titiz bir araştırma yaptığını, Day2Day The Collagen Beauty’e güvendiğini ve gönül rahatlığı ile marka elçisi olduğunu sözlerine ekledi.

Lansmana Cemiyet Hayatının Ünlü Simaları Katıldı

Lansman etkinliği, Türkiye’nin ilk ve tek lüks web sitesi OGGUSTO’nun kurucusu Özlem Güsar’ın ve Dilara Koçak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Medikal Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran’ın da katılımıyla kolajen’in medikal yönünün konuşulduğu Day2Day Collagen lansmanın ikinci oturumuna Azra Akın’ın yanı sıra; Arzum Onan, Meltem Kazaz, Pınar Topçuoğlu, Meral Yazıcı, İpek Deveci, Rima Erdemir, Sinem Işık, Zeynep Han Gemicioğlu, Sedef Han Oğuz, Ebru Tanserer, Gülden Bulut, Didem Bahrıaçık, Hülya Eltim, Pınar Hotiç, Nilay Örnek, Siren Ertan, Ebru Kohen, Begüm Ballı, Müge Sırmabıyık, Zeynep Üstüner gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler katıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Azra AkınDay2DayÇırağan Sarayı
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