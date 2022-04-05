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Aziz Çapkurt Amerikan dizisinde Afgan rolünde 

Kariyerine yurtdışında da devam eden Aziz Çapkurt, Amerikan bilimkurgu dizisi “Invasion” ile seyirci karşısına çıkıyor. Emmy ödüllü yönetmenler Jamie Payne ve Amanda Marsails’in yönettiği dizide Çapkurt, bir Afgan’ı canlandırıyor.

05 Nisan 2022 Salı 15:06
Aziz Çapkurt Amerikan dizisinde Afgan rolünde 

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Annemin Şarkısı” filmindeki performansıyla 2014 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Aziz Çapkurt, Türkiye’de son olarak Netflix’te yayınlanan “Bir Başkadır” adlı dizide Ramazan rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Kariyerine yurtdışında da devam eden oyuncu, bugüne dek Helen Mirren’ın başrolünde oynadığı “Catherine The Great” (HBO) ve Sundance ödüllü Amerikan filmi “Green” gibi birçok uluslararası projede yer aldı. Çapkurt’un son projesi ise Apple TV+ kanalında yayınlanan Amerikan bilimkurgu dizisi “Invasion” oldu.

 EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMENLER

“The Martian”, “Logan”, “X-Men” gibi birçok başarılı Hollywood filmiyle tanınan yapımcı Simon Kinberg ve David Weil tarafından yaratılan “Invasion” prömiyerini geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Emmy ödüllü yönetmenler Jamie Payne (The Allienist) ve “Umbrella Academy” ile tanınan Amanda Marsails’in yönettiği dizide Sam Neil (Jurassic Park), Golshifte Farahani (Paterson-Jim Jarmusch), Shamier Anderson ve Shioli Kutsuna başrolleri paylaşıyor. 

UZAYLI İSTİLASI

Kadrosunda Aziz Çapkurt’un da yer aldığı “Invasion”, alışılagelmiş ‘uzaylı istilası’ konusunu izleyiciye farklı bir açıdan anlatıyor. Dizide bir bilim insanı, bir astronot, güneyli bir şerif, bir asker ve bir annenin uzaylı istilasında hayatta kalma çabaları konu ediliyor. Çapkurt ise görev sırasında ekibiyle irtibatı kopan Amerikalı asker (Shamier Anderson) ile yolu kesişen bir Afgan’ı oynuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aziz Çapkurt
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