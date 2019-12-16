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Azeri güzel, Babar’ın klibinde

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Azeri güzel, Babar’ın klibinde

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16 Aralık 2019 Pazartesi 00:00
16 Okunma
Azeri güzel, Babar’ın klibinde

İSTANBUL

Bir süre önce Akademi Müzik Prodüksiyon etiketiyle  piyasaya sürdüğü ‘Dön Gel’isimli türküsüyle büyük çıkış yakalayan usta gazeteci Habib Babar, albümünün ikinci klibini Azerbaycan’da çekmeye karar verdi.

Yazılı ve görsel medyanın ünlü ismi usta gazeteci Habib Babar, rekora koşuyor. ‘Dön Gel’isimli klibi tıklanma rekoru kıran Babar, hiç zaman kaybetmeden, ‘Amandır Evlenmeyin’ isimli Azerice şarkısına klipçekmek için kolları sıvadı. Ünlü yapımcı Rahmi Akkuş ile Azerbaycan’a gitmeye hazırlanan Habib Babar, Azerbaycanlı ünlü fotomodel ve oyuncu Sia Racabi ile kamera karşısına çıkacak. Azeri şarkısının 2020’ye damga vuracağını iddia eden Babar, ‘Hareketli bir şarkı. Dinleyen yerinde oturamayacak. Sözleri de çok espirili. Tabii klipte öyle olacak’ diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2019 08:01
Anahtar Kelimeler:
Amandır EvlenmeyinSia RacabiDön GelHabib BabarAzeri Güzel
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