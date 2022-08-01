Ayta Sözeri'den Muhteşem Konser

MUĞLA- Sahneye her programında olduğu gibi Türkiye'nin sanat güneşi merhum Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alıştığımız " Rüyalarda buluşuruz" şarkısıyla çıkan Sözeri oldukça kalabalık dinleyicisinden büyük bir alkış aldı. İlk şarkısından sonra kendisini dinlemeye gelen misafirlerine '' Bu gece de bana hoş geldiniz iyi ki geldiniz bizleri mutlu ettiniz, bu gece programımızın nasıl ilerleyeceğini, eğlencelimi yoksa durağan mı olacağını ve hatta kaçta biteceğini sizler belirleyeceksiniz bana eşlik ederseniz bende size eşlik ederim baktım sus pus oturuyorsunuz çeker giderim'' diyerek '' Büklüm büklüm'' şarkısıyla programına devam etti.

Alişan Söyledi Ayta Dinledi

Sanatçı programının ikinci bölümünde kendisini eşi Buse Varol ile birlikte dinlemeye gelen Alişan'ı sahneye davet etti. Büyük alkışlarla sahneye gelen Alişan '' Geçen akşam eşimle burada yürüyüş yapıyorduk dışarıda senin program afişini gördük ertesi günde rezervasyonumuzu yaptırdık'' diyerek Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı '' Keskin Bıçak'' ile konuklara adete müzik ziyafeti yaşatırken Ayta Sözeri'de meslektaşını sahnede büyük bir hayranlıkla dinledi.

HABER:ELİF HAYVALI