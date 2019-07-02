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Ayta Sözeri'den ‘ Açıkhava Gazinosu’

Sevilen sanatçı Ayta Sözeri, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 5 Temmuz Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri öncesi, provasında basın mensuplarını ağırladı.

Ayta Sözeri'den ‘ Açıkhava Gazinosu’

Sevilen sanatçı Ayta Sözeri, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 5 Temmuz Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri öncesi, provasında basın mensuplarını ağırladı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:09
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Ayta Sözeri'den ‘ Açıkhava Gazinosu’

İSTANBUL-  ‘Açıkhava Gazinosu’ konseptiyle ilk defa Harbiye’de sahne alacak şarkıcı, “İnanılmaz heyecanlıyım. Türkiye’de gerçekleşebilecek en büyük hayalimdi. Bu konuda arkadaşlarımın desteği beni mutlu ediyor. Bütün solist arkadaşlarım vokal yapmak istiyor. Tüm çalıştığım orkestradaki arkadaşlarım çalmak istiyor” dedi. Her gün konseri düşündüğünü belirten Sözeri, “Provalar bittikten sonra evde şarkı söyleyeme devam ediyor, acaba sürekli şarkı söylemek sesime zarar verir mi diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘Açıkhava Gazinosu’ konsepti için şarkıcı, “Konser verebilmek için birden fazla parça söylemek gerekiyor diye düşünüyordum. Daha sonra başkalarının şarkılarını söyleyerek neden konser verilmesin dedim. Sevilen, söylemekten keyif aldığım şarkıları belirledik ve içlerinden seçtiklerimizi karışık kaset hale getirirdik. Bu konserin tadı karışık kaset gibi olacak” ifadelerini kullandı. Konserde Sözeri’ye eşlik edecek Yeşilçam filmlerine ses veren sanatçı Belkıs Özener ise, “Pink Martini ve Sibel Can’la şarkılar söyledim. Ayta’yı bir gece klubünde izlerken çok beğendim ve enteresan buldum. Ayta’yla sahnede olacağım için mutluyum. İnşallah devam ederiz” diye konuştu. Sözeri, “Belkıs Hanım’ın büyük hayranıyım. Beni devamlı övünce yanında eziliyorum” karşılığını verdi.

Yaz boyu Türkiye turnesine çıkacak olan Sözeri, açıkhava konserlerine Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Datça, Altınoluk ve Ayvalık’ta devam edecek.

Ayta Sözeri Konser Takvimi:

28 Temmuz Pazar – Bodrum Antik Tiyatro
2 Ağustos Cuma – Çeşme Amfi Tiyatro
3 Ağustos Cumartesi – Kuşadası AVM Açıkhava
4 Ağustos Pazar-Datça Amfi Tiyatro
12 Ağustos Pazartesi - Altınoluk Amfi Tiyatro
13 Ağustos Salı – Ayvalık Amfi Tiyatro

haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.07.2019 05:12
Anahtar Kelimeler:
Belkıs ÖzenerK Yeşilçam Filmlerine5 Temmuz Harbiye Açıkhava Sahnesi’Ayta Sözeri‘Açıkhava Gazinosu’Elif Hayvalı
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