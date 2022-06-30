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Ayfer Karataş’tan santurlu klip

Ayfer Karataş, geçmişi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan ‘santur’ adlı enstrümanla çok özel bir şarkı hazırladı. “Gitme Uzağa” şarkısının klibi ‘güzel atlar diyarı’ Kapadokya’da çekildi.

30 Haziran 2022 Perşembe 11:40
Ayfer Karataş’tan santurlu klip

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik tutkusu henüz çocuk yaşta başlayan ve farklı enstrümanlar kullanmaya meraklı olan iş insanı Ayfer Karataş, son gözdesi ‘santur’ ile çok özel bir çalışmaya imza attı. 3 bin 500 yıl önce Mezopotamya’da icat edildiği ve kadın sesine benzediği gerekçesiyle İran’da 500 yıl boyunca yasaklı olduğu rivayet edilen ‘santur’u ustalık derecesinde çalabilen Karataş, bu enstrümanı kullanarak hazırladığı “Gitme Uzağa” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

ŞARKININ GELİRİ HAYVANLARA VE ÖĞRENCİLERE

Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan “Gitme Uzağa” şarkısının klibi, ‘güzel atlar diyarı’ olarak anılan Kapadokya’da çekildi. Klipte “Benim hayatım” dediği santurunu çalan Ayfer Karataş ayrıca birbirinden güzel atlarla kamera karşısına geçti. Lisanslı bir binici olan Karataş, klibine Kapadokya’nın dillere destan güzelliğini de yansıttı. YouTube’da yayına girer girmez büyük ilgi gören klip, çok kısa bir süre içinde 2 milyon izlenme barajına ulaştı. Ayfer Karataş, şarkıdan elde edeceği geliri sokak hayvanları ve öğrenciler yararına kullanacağını açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayfer Karataş
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