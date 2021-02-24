Aydilge'den Van Kız Futbol Takımına Hediye

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Esenler Belediyesi'nin katkılarıyla ikincisi düzenlenen “Radyonun Yıldızları” ödüllerinde Aydilge, halk oylaması ile “Yılın En İyi Kadın Sanatçısı” ödülünün sahibi oldu.

Başarılı sanatçı Aydilge, ödülünü gösterdiği başarılarla ulusal medyanın dikkatini çeken Mor Menekşeler Yıldızlar Kız Futbol Takımı'na armağan etti. Van'da karşılaştıkları tüm önyargılara rağmen, '' futbol erkek oyunudur '' diyenlere inat, 7 senedir hiçbir yenilgi yok devam eden genç kızları ve eğitmenlerini tebrik eden Aydilge, '' Kadınlar isterlerse sadece futbolda değil her alanında, en başarılı golleri atabilirler. ' 'dedi.

11 Ocak -05 Şubat tarihleri ​​arasında radyonunyildizlari.com internet adresi üzerinden yapılan halk oyunda, en yüksek oyu alan ve Yılın En İyi Sanatçısı Aydilge, '' Bir cinsel obje olarak değil, söz ve bestelerimle değer görmek, zaten benim için en büyük ödül '' dedi.