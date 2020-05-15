Avrupa’nın gelinlik modasını Sima Couture belirliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR





Silva Erkoç’un 2011 yılında Almanya’da küçük bir butik olarak kurduğu Sima Couture, şimdi tüm dünyaya gelinlik ve abiye satan büyük bir modaevi. Avrupa’nın moda başkentlerinde mağazaları bulunan Sima Couture, her zevke hitap eden özgün tasarımlarıyla evlilik heyecanı yaşayan birçok çiftin ilk tercihi.







Almanya’da kurulan Sima Couture, her zevke hitap eden gelinlik ve abiye modelleriyle kısa sürede dünyaya açıldı. Başta Almanya’nın Düsseldorf kenti ile Fransa’nın başkenti Paris olmak üzere Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde mağazaları bulunan modaevinin müşteri portföyünde Türkiye’nin yanı sıra Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, Güney Kore, Kanada, Brezilya, Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Fas, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var.