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Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

04 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
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Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu 3 aralık dünya engelliler farkındalık günü kapsamında Hollanda’da T.C Lahey Büyükelçiliğinde Avrupada yaşayan down sendromlu Türk ailelerle biraraya geldiler. Lahey büyükelçisi Şaban Dişli’nin evsahipliğindeki programda , Dünyada ki engelli sorunları ve çözumlerine yönelik fıkırler paylaşıldı. Büyükelçi Dişli misafirlerine çeşitli hediyeler verirken, UDF genel başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve UDF genel sekreteri Aydan Gömügen Tuncay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağın vermiş olduğu Türkiye Milli Takım formalarını down sendromlu gençlerımize ve ailelerıne verdiler. Udf genel sekreteri Aydan Gömügen Tuncay , Lahey büyükelçisi Sayın Şaban Dişliye plaket takdim ettiler. Genel Başkan Tuncay Hollanda başkanı Huseyın Başoğlu’na plaket takdım etti. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek progama son verıldı. UDF yönetimi daha sonra İsviçre Zurih Başkonsolosunun programı için Hollanda dan ayrılıp İsviçreye hareket ettiler.

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Son Güncelleme: 04.12.2019 10:09
Anahtar Kelimeler:
AvrupaDown Syndrom
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