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Aslan Sayım 3 Yıl Aradan Sonra DJ Sahnelerine Geri Dönüyor! 

24 Mayıs 2022 Salı 09:58
Aslan Sayım 3 Yıl Aradan Sonra DJ Sahnelerine Geri Dönüyor! 

Haber: Leyla Işıkoğlu

Medya sektörünün fenomenlerinden 10 parmağında 10 marifet DJ, Şarkıcı ve Gazeteci Aslan Sayım DJ performans sahnesi ile 3 yıl aradan sonra 28 Mayıs Cumartesi gecesi İstanbul’da Beylikdüzü’nde Quuen’s Club te sevenleriyle buluşacak. 3 yıl sahnelere ara verdiği dönemde Gazetecilik yönünü ilerletip Türkiyenin en ünlü isimleriyle yaptığı röportajlara adını duyuran Aslan Sayım yaklaşık 1 ay önce çıkarttığı şarkısına gelen tepkilerden çok memnun. İkinci şarkısı için ünlü bir söz yazarıyla anlaşan Aslan Sayım yeni şarkısı için hazırlıklarını sürdürüyor. DJ sahnesi ile Geçmiş yıllarda çok enerjik tavrı ve eğlenceli  halleriyle yoğun talep gören Aslan Sayım 3 işini birden yürüteceğini bunun için sağlam bir ekiple çalıştığının bilgisini verdi. Sosyal Medya’da özellikle instagramda aktif olan Aslan Sayım samimi halleriyle sevenlerinden beğeni topluyor. 

Klip Link: https://youtu.be/M46vIm5jGKA

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Aslan Sayım 3 Yıl Aradan Sonra DJ Sahnelerine Geri Dönüyor
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