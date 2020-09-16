Aşk Esiyor’a Klip Çekti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

‘Final’, ‘İntikam’, ‘Aşk Engel Tanır mı’, ‘Hiç İyi Değilim’ şarkılarıyla pop alemine renkli ve kalıcı izler bırakmayı hedefleyen Berru Tural, yeni teklisi ‘Aşk Esiyor’ ile istediği başarıyı yakalamaya başladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken genç popçu bazı yeni başlayacak dizilerden gelen teklifleri değerlendirmek için senaryolarını okumaya başladı. Bu işi layıkıyla yapmak için oyunculuk derslerine Altan Gördüm ve Vhaide Perçi'den almaya hazırlanan Berru Tural bir yandan da yeni single için stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

‘Aşk Esiyor’un video klibi Şile’nin köyleri ve ormanlık alanlarda çekildi. Klibin yönetmenliğini ve kurgusunu Efe Cansoy üstlendi. Sıcak renklere sahip video klipte Tural’a, kamyonet arkasında çekilen sahnelerde yakın arkadaşının köpeği eşlik etti.