''ARDIÇ'' YENİ ŞARKISIYLA ''HEBA'' EDECEK!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yayınlamış olduğu “Sonbahar, Cennetim Olsan, Ederin Olsun, Deli Rüzgar, Kalbim Yaralı, Nefes, Alın Yazım” şarkılarıyla milyonlara ulaşan hem YouTube’da hem de sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı “Ardıç” yeni şarkısı ''Heba''yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Kerim Araz'a ait olan şarkının düzenlemesinde ise başarılı prodüktör Barış Engürlü'nün imzası yer alıyor.

Arabesk camiasının sevilen ismi ''Ardıç''; yeni şarkısı ''Heba''da genç müzisyen ''Rümeys'' ile düet yaparak sevenlerine sürpriz yaptı.

''Heba''nın klip yönetmenliğini son yılların başarılı ve genç yönetmenlerinden Buğra Karaçam üstlendi. Yakın planların ve ilgi çekici detayların eşlik ettiği klip Beykoz Kundura Fabriası'nda kalabalık bir ekip eşliğinde 1 günde tamamlanarak seyricisiyle buluştu. ''Ardıç''ın klipteki yenilikçi ve farklı tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Projenin iddialı fotoğraflarını ise Uskan Uludoğan çekti.

''Ardıç''ın yeni şarkısı ''Heba'' Engürlü Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında ve klibi NetD kanalında yayında!