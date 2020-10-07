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ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR

Pandemi Nedeniyle Sanat Dünyası Krizle Boğuşrken O İşten İşe Koşuyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:11
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ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün kendisi ile görüştüğüm usta oyuncu Tuncay Gençkalan beni şaşırttı. Sanat dünyasından kiminle konuşsam bir soruyorum bin ah işitiyorum ama Gençkalan’ın ağzı kulaklarına varıyor diye bir deyim var ya aynen öyle.

    

Kendisi ile Bizim Evde 2 Devre adlı tiyatro oyununun afiş çekimlerinde tanışmıştım. O insanı korkutan gladyatörlere benzeyen heybetli kalıbının altında beş yaşında masum bir çocuğun sevgisi ile karşılaştığımda kendisini çok sevmiştim. O günden sonra ne zaman bir araya gelsek aramızda çok sıcak bir abi kardeş ilşkisi oldu. Geçen gün rahatsızlığım dolayısı ile hatırımı sormak için aramış laf lafı açtı işler nasıl dedim, Abi inan çok güzel, ben kalben inanıyorum ki alzaymır hastası olan annemin dualarının ekmeğini yiyorum hamdolsun. Dedi bu söz o kadar çok hoşuma gittiki bunu siz okuyucularımla da paylaşmak istedim. 

Bütün sanat dünyası iş diye evlerinde beklerken bizim yakışıklı oyuncu neler neler yapmış. Bundan yaklaşık 2 Ay önce Mersin’de çekilen,  Yapımcılığını Ulaş Çobancı ve Fanatik Filmin, Yönetmenliğini ise Emir Khalilzade’nin yaptığı, baş rollerini Alper Saldıran, Aslı Bekiroğlu, Serkan Kuru’nun oynadığı  AŞKIN BAHARDA isimli romantik komedi filminde yer almış.. Bir hafta sonrası  Yunus Bülbül’ün yapımcılığını yaptığı  ve baş rolünü Seda Tosun ile oynadığı, Yönetmenliğini ise Kamil Çetin’nin yaptığı TATLI MELEK Tv Filmini çekmişler.. Selehattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen, Muhlis Asan- Arzu Budak- Tolga Öz gibi isimlerin yer aldığı kadroda, usta isimlerle yer almak benim için gururdu. Diyor. Akabinde Yapımcılığını Zeki Sincar ve Adem Sincar’ın yaptığı digital platformda yayınlanıcak olan ARAYIŞ adlı dizinin fragman çekimlerini Adana’da yaptık.. bu işte mükemmel bir kadroya sahip..!  Ve son olarak 15 Ekimde Antalya’da çekilecek olan komedi filmi PİLAV ÜSTÜ AŞK kadrosuna da dahil oldum. Tüm bu işleri arka arkaya gerçekleştirirken, iki yıl önce çektiğimiz, yönetmenlğini, yapımcılığını ve senaristliğini Oğuzhan Yıldız’ın yaptığı ROM-AN adlı filmimiz festivallere katıldı. İFA İstanbul Film Akademisi’nden en iyi film ve en iyi müzik dalında iki ödül aldı. Ayrıca Antakya ve İtalya Roma Film Festivalinde de yarışacak. ROM-AN ‘da  Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Yıldız Asyalı gibi önemli oyuncu arkadaşlarım var. İşte bütün bunlar beni şu anda dünyanın en mutlu adamı yapıyor. Dedi.

  

  

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