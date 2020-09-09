Androjen Model’den sıra dışı çekim

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türkiye’nin tek Androjen modeli olan Ferhat Şirin ile Fetihiye’de gerçekleştirilen moda çekim seti oldukça keyifli geçti. Çekimler Muğla'nın ilçesi Fethiye; Ege ile Akdeniz’in birleştiği bir coğrafyada tamamlandı. Ve bu harika coğrafyada tarz olarak Roma ve Likya dönemlerinin tarihsel kimliğini elbise, otantik takı ve aksesuarları günümüze uyarlayarak Androjen süper model Ferhat Şirin için dizayn ettiklerini söyleyen sanat danışmanı Mine Sarmış Profesyonel modelin çekimler esnasındaki muhteşem duruşu, estetiği ve sabrına ayrıca hayranlığımı da söylemek istiyorum. Böyle önemli bir konuda bu kadar farklı bir modelle çalışmak konsepte çok uyğun oldu. Bu kadar profesyonel bir modelle çalışmak gurur vericiydi dedi.