Aleyna Tilki davalık oluyor

İPTAL EDİLEN KAHRAMANMARAŞ KONSERİ MAHKEMEYE TAŞINIYOR

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

26 Eylül 2019 ve 27 Eylül 2019 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapılması planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Rektörlük tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz günler de KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuru ile özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini ilan etmesi üzerine taraflar arasında hukuki savaş çıkacağa benziyor. Konseri düzenleyen Batu Sahne Organizasyonları Tic. Ltd. Şti.‘i, Avukatları Fatma Delal Dağ aracılığı ile hazırlanan basın bildirisinde, muhatap tarafın sözleşmeye haykırı davrandığını iddia ederek her türlü hukkuki yollara başvuracaklarını duyurdular.