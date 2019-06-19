Alanya'nın Perisi Ajda Oldu



ANTALYA- Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ın verdiği konserle sona erdi. Belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanında 17 Haziran Pazartesi akşamı düzenlenen konser büyük ilgi gördü.





Heves'li Giriş

Ajda Pekkan, hit parçası “Heves” ile başladığı konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 35 bin kişinin izlediği konserde hayranları, ünlü yıldızın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Pekkan’ın dansçı grubu da etkileyici şovlarıyla konsere renk kattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Süperstar, dinleyicilerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konser sırasında sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçıya üzerinde portresi bulunan su kabağı, Alanyaspor forması ve ipek kozasından yapılmış taç hediye etti. Yücel’in “Bundan böyle Alanya’nın kraliçesi Ajda Pekkan’dır” sözleri konseri izlemeye gelenlerden büyük alkış aldı.

Haber: Elif Hayvalı