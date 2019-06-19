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Alanya'nın Perisi Ajda Oldu

Konserden konsere koşan Ajda Pekkan, bu kez Alanya’da sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi. Gecede Pekkan’a ipek kozasından yapılmış taç hediye eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Süperstar’ı Alanya’nın kraliçesi ilan etti.

Alanya'nın Perisi Ajda Oldu

Konserden konsere koşan Ajda Pekkan, bu kez Alanya’da sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi. Gecede Pekkan’a ipek kozasından yapılmış taç hediye eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Süperstar’ı Alanya’nın kraliçesi ilan etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
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Alanya'nın Perisi Ajda Oldu


ANTALYA- Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ın verdiği konserle sona erdi. Belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanında 17 Haziran Pazartesi akşamı düzenlenen konser büyük ilgi gördü.


 

Heves'li Giriş
Ajda Pekkan, hit parçası “Heves” ile başladığı konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 35 bin kişinin izlediği konserde hayranları, ünlü yıldızın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Pekkan’ın dansçı grubu da etkileyici şovlarıyla konsere renk kattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Süperstar, dinleyicilerine unutamayacakları bir gece yaşattı. 

Konser sırasında sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatçıya üzerinde portresi bulunan su kabağı, Alanyaspor forması ve ipek kozasından yapılmış taç hediye etti. Yücel’in “Bundan böyle Alanya’nın kraliçesi Ajda Pekkan’dır” sözleri konseri izlemeye gelenlerden büyük alkış aldı.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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